16:34 | Футбол — Италия

Девушка Шкриньяра призналась в ненависти к "Ювентусу"

Скриншот Инстаграма Барборы Грончековой. Фото Скриншот Инстаграма Барборы Грончековой.
Скриншот Инстаграма Барборы Грончековой. Фото Скриншот Инстаграма Барборы Грончековой.
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Барбора Грончекова, девушка защитника "Интера" Милана Шкриньяра заявила, что ненавидит "Ювентус".

В Инстаграме ее спросили: "тебе нравится "Ювентус" и Пауло Дибала?" "Ненавижу "Ювентус"!" - таким был ее ответ в сториз.

24-летний Милан Шкриньяр в текущем сезоне провел 26 матчей за "Интер" и сделал одну голевую передачу. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Манчестер Сити". Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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