Девушка Шкриньяра призналась в ненависти к "Ювентусу"

Барбора Грончекова, девушка защитника "Интера" Милана Шкриньяра заявила, что ненавидит "Ювентус".

В Инстаграме ее спросили: "тебе нравится "Ювентус" и Пауло Дибала?" "Ненавижу "Ювентус"!" - таким был ее ответ в сториз.

24-летний Милан Шкриньяр в текущем сезоне провел 26 матчей за "Интер" и сделал одну голевую передачу. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Манчестер Сити". Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

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