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Девушка Роналду провела горячую тренировку в розовых легинсах

00:10
Джорджина Родригес. Фото Instagram
Джорджина Родригес. Фото Instagram
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Джорджина Родригес, подруга форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала видео с тренировки. Она выполнила приседания.

Роналду и Родригес имеют общую дочь, которая родилась в 2017 году. Также у футболиста есть три ребенка от суррогатных матерей.

Сезон в Италии прерван из-за коронавируса. По данным Worldometers на 26 апреля, в Италии зарегистрировано 195 352 случая заражения коронавирусом — третий результат в мире. Зафиксировано 26 384 летальных исхода (второй показатель), выздоровели 63 120 человек.

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