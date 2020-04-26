Девушка Роналду провела горячую тренировку в розовых легинсах

Джорджина Родригес, подруга форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала видео с тренировки. Она выполнила приседания.

Роналду и Родригес имеют общую дочь, которая родилась в 2017 году. Также у футболиста есть три ребенка от суррогатных матерей.

Сезон в Италии прерван из-за коронавируса. По данным Worldometers на 26 апреля, в Италии зарегистрировано 195 352 случая заражения коронавирусом — третий результат в мире. Зафиксировано 26 384 летальных исхода (второй показатель), выздоровели 63 120 человек.