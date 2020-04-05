Девушка нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, Ориана Сабатини сообщила, что вновь сдала положительный анализ на коронавирус, несмотря на то, что несколько дней назад ее предыдущий анализ являлся отрицательным.

— 21 марта мы с Пауло сдали анализы на коронавирус, которые оказались положительными. Три дня назад сделали еще один, который дал отрицательный результат, но был и третий анализ, который является положительным, — цитирует El Espanol Сабатини. — Я все еще заражена коронавирусом. Я не понимаю, как это работает, почему анализы сначала показали одно, а потом другое.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 203 099 человек. Умерших — 64 774, выздоровевших — 246 893. В России на данный момент 4731 случай заражения, 43 человека умерли, выздоровело — 333.