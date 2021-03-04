Мать двоих детей Ибрагимовича рассказала, почему не выходит замуж за футболиста

Возлюбленная нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича Хелена Серег рассказала, почему за 19 лет так и не вышла замуж за футболиста.

«Со Златаном сложно жить, но со мной не легче. Я ему нравлюсь, потому что противостою ему. Почему я все еще не замужем за ним? Свадьба может нарушить мое ощущение независимости. Не хочу, чтобы меня знали просто как жену футболиста или победительницу конкурсов красоты», — цитирует Сегер Corriere dello Sport.

50-летняя Серег и 39-летний Ибрагимович живут вместе с 2002 года. Пара воспитывает двоих детей: 14-летнего Максимилиана и 12-летнего Винсента.