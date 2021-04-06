Девушка Дибалы пожаловалась на скучную жизнь в Турине

Ориана Сабатини, девушка форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, призналась, что ей скучно жить в Турине.

«Проблема в том, что в Турине не так уж много вариантов чем заняться, — цитирует Сабатини Football Italia 6 апреля. — И это довольно скучно. Как только у нас есть выходной, мы отправляемся в другое место, потому что он тоже хочет чем-то заниматься. Я пытаюсь занять время и хожу на уроки бокса, готовлю, читаю и пишу песни для пианино».

24-летняя аргентинская модель, актриса и певица состоит в отношениях с футболистом с 2018 года.