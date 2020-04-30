Девушка Дибалы опровергла информацию о том, что игрок вновь сдал положительный тест на коронавирус

Девушка нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, Ориана Сабатини опровергла информацию о том, что футболист вновь сдал положительный анализ на коронавирус.

— Не знаю, откуда пошла информация про то, что Пауло вновь сдал положительный тест на коронавирус, — приводит Football Italia слова Сабатини. — Да, он сделал еще один анализ, но нам еще не пришли его результаты. Мы достаточно открытые люди и всегда сами сообщали про результаты тестов, так что мы расскажем, когда будет ясно. Я лично сдавала отрицательный тест, но мы еще не уверены в этом на сто процентов, так что дадим знать, когда будет конкретная информация.

21 марта Дибала написал в Twitter, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Позднее 26-летний аргентинец сообщил, что излечился от болезни, вызванной вирусом. В начале апреля девушка футболиста Ориана Сабатини в той же социальной сети рассказала об очередных положительных результатах тестов у нее и Дибалы.