Девушка Дибалы: «Нам с Пауло уже гораздо лучше, хотя пару дней назад мне было плохо»

Девушка Пауло Дибалы, Ориана Сабатини рассказала о самочувствии после того, как у пары выявили заражение коронавирусом.

— Мы на карантине уже 9 дней, — цитирует La Gazzetta dello Sport Сабатини. — Сейчас нам с Пауло уже лучше, но два-три дня назад мне было довольно плохо. Врачи сказали, что возьмут еще один анализ на коронавирус 31 марта. Пока доктора сказали нам отдыхать и выписали прием витаминов. Симптомы коронавируса? Как будто начинаешь заболевать гриппом: усталость, ломота в теле. У меня не было жара, но я ощутила странный шум в легких, а потом и Пауло начал чувствовать себя плохо.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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