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Детектив из Лас-Вегаса заявил, что ДНК Роналду совпадает с доказательствами по делу об изнасиловании

17:31
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду причастен к изнасилованию Кэтрин Майорги, утверждает The Sun.

По информации детектива из Лас-Вегаса Джеффри Гайера, генетический материал игрока совпадает с образцом, найденным на платье Майорги.

Ранее 34-летняя модель обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы случилось в 2009 году в Лас-Вегасе. Отмечается, что в 2010-м она получила от представителей футболиста 375 тысяч долларов за неразглашение данной информации, но в сентябре 2018 года она выступила с обвинениями в адрес игрока.

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