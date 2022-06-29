Дестро перешел в «Эмполи»
Нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро перешел в «Эмполи». 31-летний итальянец подписал однолетний контракт.
Ранее появилась информация, что зарплата игрока будет 900 тысяч евро в год.
В прошлом сезоне Дестро сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 1 голевую передачу.
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Сассуоло
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12
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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|0-0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
|- : -
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Сампдория – Аталанта
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Специя – Эмполи
|- : -
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Верона – Наполи
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