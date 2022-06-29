Дестро перешел в «Эмполи»

Нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро перешел в «Эмполи». 31-летний итальянец подписал однолетний контракт.

Ранее появилась информация, что зарплата игрока будет 900 тысяч евро в год.

В прошлом сезоне Дестро сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 1 голевую передачу.