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Новости   //    Футбол   //    Италия

Демиралу потребуется операция на колене

14:39
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Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал получил травму в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (2:1). На 16-й минуте игры турецкий футболист после верховной борьбе неудачно приземлился и сразу же попросил помощи у медиков.

У него диагностировано повреждение крестообразной связки и мениска. Игроку потребуется операция, информирует официальный сайт клуба.

В текущем сезоне 21-летний защитник провел 7 матчей во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей.

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