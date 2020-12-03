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Демирал пропустит матчи с «Торино» и «Барселоной» из-за травмы

18:34
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Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал выбыл на десять дней из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Указано, что у футболиста повреждение мышцы правого бедра. Он пропустит не менее десяти дней, после чего будет принято решение о том, готов ли он вернуться на поле.

Таким образом, футболист точно пропустит матч с «Торино» в чемпионате Италии и игру с «Барселоной в Лиге чемпионов. 22-летний Мерих Демирал в текущем сезоне провел девять матчей за «Ювентус» во всех турнирах и забил один мяч.

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