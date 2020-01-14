Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Демирал пропустит 6-7 месяцев из-за травмы. Он выбыл до конца сезона и не сыграет на Евро-2020

14 января 2020, 23:56
Теги:

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал успешно перенес операцию, сообщает официальный сайт клуба. Ранее у него диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена, а также повреждение мениска.

Также сообщается, что для оптимального восстановления ему потребуется 6-7 месяцев. Это означает, что сезон для него закончен. Кроме того, он не успевает восстановиться и к Евро-2020, которое пройдет с 12 июня по 12 июля. Футболист выступал за сборную Турции в отборочном турнире.

В текущем сезоне 21-летний защитник провел семь матчей во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир