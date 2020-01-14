Демирал пропустит 6-7 месяцев из-за травмы. Он выбыл до конца сезона и не сыграет на Евро-2020
14 января 2020, 23:56
Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал успешно перенес операцию, сообщает официальный сайт клуба. Ранее у него диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена, а также повреждение мениска.
Successful surgery for @Merihdemiral— JuventusFC (@juventusfcen) January 14, 2020
??https://t.co/Y9felWSlvy pic.twitter.com/i767RyKeeA
Также сообщается, что для оптимального восстановления ему потребуется 6-7 месяцев. Это означает, что сезон для него закончен. Кроме того, он не успевает восстановиться и к Евро-2020, которое пройдет с 12 июня по 12 июля. Футболист выступал за сборную Турции в отборочном турнире.
В текущем сезоне 21-летний защитник провел семь матчей во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...