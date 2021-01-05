Демирал недоволен своим положением в «Ювентусе»
12:55
Защитника «Ювентуса» Мериха Демирала не устраивает его роль в команде, сообщает Goal.
По данным источника, турецкий игрок ждет от туринского клуба гарантий постоянной игровой практики. Сообщалось, что в 22-летнем футболисте заинтересован «Тоттенхэм», однако «Ювентус» не планирует отпускать Демирала в другой клуб этой зимой.
Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он в 9 матчах отметился 1 результативной передачей.
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