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Демирал недоволен своим положением в «Ювентусе»

12:55
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Защитника «Ювентуса» Мериха Демирала не устраивает его роль в команде, сообщает Goal.

По данным источника, турецкий игрок ждет от туринского клуба гарантий постоянной игровой практики. Сообщалось, что в 22-летнем футболисте заинтересован «Тоттенхэм», однако «Ювентус» не планирует отпускать Демирала в другой клуб этой зимой.

Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он в 9 матчах отметился 1 результативной передачей.

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