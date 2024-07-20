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Делофеу вспомнил, как выступал в «Милане»

Виктория Кравченко
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Испанский нападающий Херард Делофеу рассказал о времени, когда он играл в «Милане».

«Я просил у тренера «Эвертона» отпустить меня в «Милан». В первый же вечер я поужинал с легендарным Адриано Галлиани. Я провел в «Милане» шесть месяцев, но ощущение, как будто два года», — цитирует слова Делофеу pianetamilan.it.

Новый сезон серии А стартует 17 августа. В первом туре «Милан» встретится с «Торино».

ФК Милан
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