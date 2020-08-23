«Дело не в деньгах». Ибрагимович пропустит предсезонный сбор «Милана»

Нападающий Златан Ибрагимович не прибудет на предсезонный сбор «Милана», который начнется 24 августа. Агент 38-летнего шведа Мино Райола рассказал, что стороны еще не согласовали контракт.

— Мы все еще ведем переговоры, но пока договоренности нет, — приводит слова Райолы Sky Sport Italia. - Дело не в деньгах, а в убеждении и стиле. Чтобы заключить брак, нужно согласие обоих людей, и если бы Ибрагимович не хотел оставаться в «Милане», то и переговоров бы не было.

Сейчас мы находимся на очень деликатном этапе переговоров, большего говорить не хочу. Я всегда настроен оптимистично.