Делегация из Узбекистана подарила Моуринью коллекционный кинжал
Делегация Узбекистана посетила тренировочную базу «Ромы» и пообщалась с форвардом команды Эльдором Шомуродовым.
Примечательно, что главный тренер римлян Жозе Моуринью встретил делегацию в национальном костюме Узбекистана. Представители страны подарили португальцу коллекционный кинжал.
Шомуродов стал игроком «Ромы» в августе 2021 года, подписав пятилетний контракт. В этом сезоне он провел 13 матчей в серии А, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.
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