Деле Алли может покинуть «Комо»

Полузащитник «Комо» Деле Алли может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 29-летний англичанин рассматривает возможность ухода из итальянского клуба в летнее трансферное окно.

Алли выступает за «Комо» с января 2025 года. На его счету один матч за команду серии А.