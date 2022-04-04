Дель Пьеро: «Влахович намного выше и крупнее меня, но он не такой красивый»
Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро высказался об игре форварда туринского клуба Душана Влаховича.
«Влахович есть Влахович. Он намного выше меня, он намного крупнее меня, но он не такой красивый, как я.
Он другой тип нападающего. Классический снайпер, но отличный во всех остальных элементах игры. Я желаю ему всего наилучшего в его карьере», — цитирует Дель Пьеро Football Italia.
В этом сезоне серии А Влахович участвовал в 29 матчах, забив 21 гол и сделав 3 ассиста. В зимнее трансферное окно 22-летний серб перешел из «Фиорентины» в «Ювентус».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|31
|20
|6
|5
|56-23
|66
|
2
|Милан
|30
|20
|6
|4
|56-29
|66
|
3
|Интер
|30
|18
|9
|3
|63-24
|63
|
4
|Ювентус
|31
|17
|8
|6
|47-27
|59
|
5
|Рома
|31
|16
|6
|9
|51-35
|54
|
6
|Лацио
|31
|15
|7
|9
|60-46
|52
|
7
|Аталанта
|30
|14
|9
|7
|52-34
|51
|
8
|Фиорентина
|30
|15
|5
|10
|49-38
|50
|
9
|Сассуоло
|31
|11
|10
|10
|56-51
|43
|
10
|Верона
|30
|11
|9
|10
|55-47
|42
|
11
|Торино
|30
|10
|8
|12
|35-30
|38
|
12
|Удинезе
|30
|8
|12
|10
|44-47
|36
|
13
|Болонья
|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|
14
|Эмполи
|31
|8
|9
|14
|41-56
|33
|
15
|Специя
|31
|9
|5
|17
|32-54
|32
|
16
|Сампдория
|31
|8
|5
|18
|39-52
|29
|
17
|Кальяри
|31
|5
|10
|16
|29-59
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|30
|5
|7
|18
|25-55
|22
|
20
|Салернитана
|30
|3
|7
|20
|22-69
|15
|2.04
|16:00
|
Специя – Венеция
|1 : 0
|2.04
|19:00
|
Лацио – Сассуоло
|2 : 1
|2.04
|21:45
|
Салернитана – Торино
|0 : 1
|3.04
|13:30
|
Фиорентина – Эмполи
|1 : 0
|3.04
|16:00
|
Аталанта – Наполи
|1 : 3
|3.04
|16:00
|
Удинезе – Кальяри
|5 : 1
|3.04
|19:00
|
Сампдория – Рома
|0 : 1
|3.04
|21:45
|
Ювентус – Интер
|0 : 1
|4.04
|19:30
|
Верона – Дженоа
|- : -
|4.04
|21:45
|
Милан – Болонья
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|24
|1
|5
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|25
|1
|5