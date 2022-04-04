Дель Пьеро: «Влахович намного выше и крупнее меня, но он не такой красивый»

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро высказался об игре форварда туринского клуба Душана Влаховича.

«Влахович есть Влахович. Он намного выше меня, он намного крупнее меня, но он не такой красивый, как я.

Он другой тип нападающего. Классический снайпер, но отличный во всех остальных элементах игры. Я желаю ему всего наилучшего в его карьере», — цитирует Дель Пьеро Football Italia.

В этом сезоне серии А Влахович участвовал в 29 матчах, забив 21 гол и сделав 3 ассиста. В зимнее трансферное окно 22-летний серб перешел из «Фиорентины» в «Ювентус».