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Дель Пьеро: «Влахович намного выше и крупнее меня, но он не такой красивый»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро высказался об игре форварда туринского клуба Душана Влаховича.

«Влахович есть Влахович. Он намного выше меня, он намного крупнее меня, но он не такой красивый, как я.

Он другой тип нападающего. Классический снайпер, но отличный во всех остальных элементах игры. Я желаю ему всего наилучшего в его карьере», — цитирует Дель Пьеро Football Italia.

В этом сезоне серии А Влахович участвовал в 29 матчах, забив 21 гол и сделав 3 ассиста. В зимнее трансферное окно 22-летний серб перешел из «Фиорентины» в «Ювентус».

Алессандро Дель Пьеро
Душан Влахович
ФК Ювентус
0
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 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
2
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 1 : 0
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 1
2.04 21:45
Салернитана – Торино
 0 : 1
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 1 : 0
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 1 : 3
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 5 : 1
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 0 : 1
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 0 : 1
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
4.04 21:45
Милан – Болонья
 - : -
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 25 1 5
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