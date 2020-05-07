Дель Пьеро сравнил себя с Месси и Роналду

Бывший капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро ответил на вопрос о сравнении себя с форвардом «Юве» Криштиану Роналду и нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Я ближе к Месси. Я не очень высокий парень. Когда я играл, пытался забивать и ассистировать, используя свое мастерство. Криштиану — игрок другого типа, он очень физически силен», — сказал Дель Пьеро в прямом эфире Instagram с CNN Sport.

45-летний Алессандро Дель Пьеро завершил карьеру в 2015 году. «Ювентус» он покинул в 2012 году.