Дель Пьеро может баллотироваться на пост президента Итальянской федерации футбола
Бывший футболист Алессандро Дель Пьеро может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Итальянской федерации футбола (FIGC), сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 50-летний итальянец оценивает возможность баллотироваться на пост главы FIGC. Выборы нового президента назначены на 3 февраля 2025 года.
Дель Пьеро завершил игровую карьеру в 2015 году. Последним клубом форварда был индийский «Дели Дайнамос». В составе «Ювентуса» Дель Пьеро стал шестикратным чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов. Вместе со сборной Италии нападающий стал чемпионом мира 2006 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|13
|9
|2
|2
|20-9
|29
|
2
|Интер
|13
|8
|4
|1
|31-14
|28
|
3
|Фиорентина
|13
|8
|4
|1
|27-10
|28
|
4
|Аталанта
|13
|9
|1
|3
|34-16
|28
|
5
|Лацио
|13
|9
|1
|3
|28-14
|28
|
6
|Ювентус
|13
|6
|7
|0
|21-7
|25
|
7
|Милан
|12
|5
|4
|3
|20-14
|19
|
8
|Болонья
|12
|4
|6
|2
|15-16
|18
|
9
|Удинезе
|12
|5
|1
|6
|15-18
|16
|
10
|Эмполи
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|
11
|Торино
|13
|4
|3
|6
|16-19
|15
|
12
|Рома
|13
|3
|4
|6
|14-18
|13
|
13
|Парма
|13
|2
|6
|5
|17-21
|12
|
14
|Верона
|13
|4
|0
|9
|17-32
|12
|
15
|Кальяри
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
16
|Дженоа
|13
|2
|5
|6
|11-24
|11
|
17
|Комо
|13
|2
|4
|7
|13-25
|10
|
18
|Монца
|13
|1
|6
|6
|11-16
|9
|
19
|Лечче
|12
|2
|3
|7
|5-21
|9
|
20
|Венеция
|12
|2
|2
|8
|11-21
|8
|23.11
|17:00
|
Верона – Интер
|0 : 5
|23.11
|20:00
|
Милан – Ювентус
|0 : 0
|23.11
|22:45
|
Парма – Аталанта
|1 : 3
|24.11
|14:30
|
Дженоа – Кальяри
|2 : 2
|24.11
|17:00
|
Комо – Фиорентина
|0 : 2
|24.11
|17:00
|
Торино – Монца
|1 : 1
|24.11
|20:00
|
Наполи – Рома
|1 : 0
|24.11
|22:45
|
Лацио – Болонья
|3 : 0
|25.11
|20:30
|
Эмполи – Удинезе
|- : -
|25.11
|22:45
|
Венеция – Лечче
|- : -
|Г
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Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Валентино Лазаро
Торино
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|12
|1
|4
|
|
Павел Давидович
Верона
|6
|1
|2
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|7
|1
|2