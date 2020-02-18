Дель Пьеро и Фигу сыграли в настольный футбол, Капелло за ними наблюдал

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро сыграл в настольный футбол с бывшим полузащитником «Реала» Луиш Фигу. Наблюдал за ними со стороны Фабио Капелло, который в прошлом тренировал обе команды. Видео опубликовал Instagram 433.

Оба футболиста уже завершили карьеру. 73-летний Фабио Капелло не работал тренером с 2018 года, когда он покинул китайский «Цзянсу Сунин». Ранее он также возглавлял сборную России.