Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Дель Пьеро и Фигу сыграли в настольный футбол, Капелло за ними наблюдал

15:40
Теги:

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро сыграл в настольный футбол с бывшим полузащитником «Реала» Луиш Фигу. Наблюдал за ними со стороны Фабио Капелло, который в прошлом тренировал обе команды. Видео опубликовал Instagram 433.

Оба футболиста уже завершили карьеру. 73-летний Фабио Капелло не работал тренером с 2018 года, когда он покинул китайский «Цзянсу Сунин». Ранее он также возглавлял сборную России.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир