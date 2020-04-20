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Дедушка вратаря «Удинезе» умер от коронавируса

17:35
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Вратарь «Специи» Симоне Скуффет, арендованный у «Удинезе», сообщил о смерти своего дедушки от коронавируса.

— Ему был 91 год, он жил полной и счастливой жизнью, — написал Скюффет в Instagram. — Я хотел бы поблагодарить врачей больницы Удине, которые заботились о нем до самого конца.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 428 274 человек. Зафиксировано 166 126 летальных исходов от инфекции, вылечились 636 723 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 765 613 человек. Далее идут — Испания (200 210), Италия (178 972), Франция (152 894) и Германия (145 743).

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