Дедушка вратаря «Удинезе» умер от коронавируса

Вратарь «Специи» Симоне Скуффет, арендованный у «Удинезе», сообщил о смерти своего дедушки от коронавируса.

— Ему был 91 год, он жил полной и счастливой жизнью, — написал Скюффет в Instagram . — Я хотел бы поблагодарить врачей больницы Удине, которые заботились о нем до самого конца.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 428 274 человек. Зафиксировано 166 126 летальных исходов от инфекции, вылечились 636 723 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 765 613 человек. Далее идут — Испания (200 210), Италия (178 972), Франция (152 894) и Германия (145 743).