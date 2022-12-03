Де Врей выдвинул условия «Интеру»

«Интер» ведет переговоры с защитником Стефаном де Вреем по поводу нового контракта. Клуб готов продлить соглашение с игроком на два года с сохранением прежней зарплаты в размере трех миллионов евро в год.

По данным FCInterNews.it, де Врей не согласен на эту условия и выдвинул встречные требования. По новому контракту футболист хочет получать около 4,2 миллионов евро в год плюс бонусы.

В настоящий момент де Врей находится в Катаре в расположении сборной Нидерландов.

В нынешнем сезоне защитник провел в серии А 12 матчей и забил 1 гол.