Де Врей опроверг слухи о своем возможном переходе в «Тоттенхэм»
Защитник «Интера» Стефан де Врей опроверг слухи о возможном переходе в «Тоттенхэм».
«Я ничего не знаю об этом, отрицаю правдивость этих слухов. Конечно, легко можно выстроить связь, потому что я работал с Конте в «Интере», а теперь он в «Тоттенхэме». Конте не связывался со мной по поводу «Тоттенхэма». Сейчас я сфокусирован на матчах своей сборной, потом буду сконцентрирован на «Интере», но уж точно не на «Тоттенхэме», — цитирует Football Italia де Врея.
В сезоне-2021/22 де Врей провел 15 матчей за «Интер», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего нидерландца в 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что новый тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, ранее работавший в «Интере», хочет видеть в своей новой команде де Врея.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/de-vrij-conte-did-not-contact-me/
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