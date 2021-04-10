Де Росси рассказал о своем состоянии после госпитализации из-за коронавируса
Бывший капитан сборной Италии Даниеле Де Росси рассказал о своем состоянии после госпитализации из-за коронавируса.
«Состояние было такое, словно вот-вот упаду в обморок. Я отправился в больницу, потому что у меня было слишком много симптомов, мне становилось все хуже и хуже. Утром я, как обычно, встал со стула и чуть не упал в обморок. В ушах звенело, все звуки вокруг были глухими. В больнице мне сказали, что у меня двусторонняя пневмония. Все не так плохо, но эта болезнь у меня есть. Хотя, лучше бы ее не было. Врачи сказали, если бы я не проверился, то все могло бы завершиться плохо», — приводит Football Italia слова Де Росси.
В пятницу, 9 апреля стало известно, что 37-летний Де Росси оказался в больнице из-за коронавируса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/168951/de-rossi-explains-covid-hospitalisation
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