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Де Росси рассказал о своем состоянии после госпитализации из-за коронавируса

15:32
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Бывший капитан сборной Италии Даниеле Де Росси рассказал о своем состоянии после госпитализации из-за коронавируса.

«Состояние было такое, словно вот-вот упаду в обморок. Я отправился в больницу, потому что у меня было слишком много симптомов, мне становилось все хуже и хуже. Утром я, как обычно, встал со стула и чуть не упал в обморок. В ушах звенело, все звуки вокруг были глухими. В больнице мне сказали, что у меня двусторонняя пневмония. Все не так плохо, но эта болезнь у меня есть. Хотя, лучше бы ее не было. Врачи сказали, если бы я не проверился, то все могло бы завершиться плохо», — приводит Football Italia слова Де Росси.

В пятницу, 9 апреля стало известно, что 37-летний Де Росси оказался в больнице из-за коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/168951/de-rossi-explains-covid-hospitalisation

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