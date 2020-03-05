Де Росси начнет тренерскую карьеру

Экс-полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может начать тренерскую карьеру, сообщает Corriere dello Sport. Речь идет о молодежной команде, которую спустя 27 лет покинет его отец Альберто. Он станет руководителем молодежного сектора клуба.

Предполагается, что Де Росси возглавит молодежную команду в начале следующего сезона. В апреле он начнет обучение на специальном курсе вместе с Алессандро Дель Пьеро.

Де Росси в конце прошлого сезона предложили перейти на тренерскую работу, но он продолжил карьеру в «Бока Хуниорс».