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Де Росси может вернуться в «Рому»

14:13
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Легенда «Ромы» Даниеле Де Росси может вернуться в итальянский клуб. Как сообщает Corriere dello Sport, возвращение 36-летнего полузащитника может состояться, если американский консорциум The Friedkin Group завершит покупку «Ромы» за 780 миллионов евро. По данным источника, представители американской компании уже контактировали с Де Росси, обсуждая его возвращение в качестве члена администрации или тренерского штаба клуба.

Напомним, что Де Росси, проведший всю карьеру в «Роме», покинул клуб из-за разногласий с владельцем команды Джеймсом Паллоттой. Он перебрался в «Бока Хуниорс», но почти не играл из-за травм.

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