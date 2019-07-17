Де Росси может подписать контракт с "Бока Хуниорс"

Даниеле Де Росси не будет завершать карьеру, а заключит контракт с "Бока Хуниорс", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. 35-летний хавбек подпишет восьмимесячное соглашение, по которому получит 0,5 миллиона евро. В этом случае Де Росси станет 12-м европейцем в истории аргентинского клуба

Де Росси играл в "Роме" на протяжении всей карьеры. Ранее появилась информация, что Даниеле войдет в штаб Роберто Манчини в сборной Италии.

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