Де Росси из-за травмы может досрочно завершить сезон

Полузащитник "Ромы" Даниеле Де Росси из-за травмы может больше не сыграть в этом сезоне.

Как сообщает Corriere dello Sport, 35-летний хавбек получил травму во время домашнего матча 32-го тура чемпионата Италии с "Удинезе". По информации источника, Де Росси пропустит как минимум три недели.

Отмечается, что травма футболиста не должна помешать переговорам по новому контракту, которые намечены на июнь.

В текущем сезоне Даниеле Де Росси провел за "Рому" 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.