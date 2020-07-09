Де Росси хочет возглавить «Боку Хуниорс»
11:19
Бывший полузащитник сборной Италии и «Ромы» Даниэле Де Росси заявил, что хочет возглавить «Боку Хуниорс», где завершил карьеру футболиста.
— У меня есть идея вернуться в «Боку» как тренер, — цитирует La Nacion Де Росси. — Может, я буду последним в списке кандидатов, но мне все равно хотелось бы осуществить эту идею.
Де Росси перешел в «Боку» из «Ромы» летом 2019 года, зимой 2020 года 36-летний итальянец завершил футбольную карьеру.
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