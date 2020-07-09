Де Росси хочет возглавить «Боку Хуниорс»

Бывший полузащитник сборной Италии и «Ромы» Даниэле Де Росси заявил, что хочет возглавить «Боку Хуниорс», где завершил карьеру футболиста.

— У меня есть идея вернуться в «Боку» как тренер, — цитирует La Nacion Де Росси. — Может, я буду последним в списке кандидатов, но мне все равно хотелось бы осуществить эту идею.

Де Росси перешел в «Боку» из «Ромы» летом 2019 года, зимой 2020 года 36-летний итальянец завершил футбольную карьеру.