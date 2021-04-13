Де Росси был выписан из больницы и продолжит лечение дома

Бывший футболист и капитан «Ромы», а ныне член тренерского штаба сборной Италии Даниеле Де Росси, госпитализированный с коронавирусом, 13 апреля был выписан из больницы. Он продолжит лечение дома, сообщает La Gazzetta dello Sport

Де Росси, заразившийся коронавирусом во время мартовских отборочных матчей чемпионата мира-2022, был госпитализирован в одну из больниц Рима в пятницу, 9 апреля. У 37-летнего специалиста были выявлены осложнения на фоне коронавируса, в том числе пневмония.