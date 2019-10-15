Де Пауль продлил контракт с «Удинезе»

«Удинезе» продлил контракт с полузащитником Родриго де Паулем. Новое соглашение с 25-летним аргентинцем рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт «Удинезе».

Летом к игроку проявляли интерес «Милан», «Интер», «Рома», «Фиорентина» и «Наполи», однако де Пауль решил остаться в Удине. В нынешнем сезоне он провел 5 матчей во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

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