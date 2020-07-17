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Де Лигту может потребоваться операция

23:16
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Сезон для защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта может завершиться досрочно, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere di Torino.

Голландского защитника «Ювентуса» беспокоит больное плечо, выбитое из сустава в ноябрьском матче против «Аталанты», которое не поддается обычным методам лечения.

В ближайшее время руководство клуба и сам футболист должны решить, когда ему предстоит сделать операцию: сейчас, по окончании чемпионата Италии или после завершения выступлений в Лиге чемпионов.

В сезоне-2019/20 де Лигт провел 35 матчей за «Ювентус» во всех турнирах и забил 3 гола.

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