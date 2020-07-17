Де Лигту может потребоваться операция

Сезон для защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта может завершиться досрочно, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere di Torino.

Голландского защитника «Ювентуса» беспокоит больное плечо, выбитое из сустава в ноябрьском матче против «Аталанты», которое не поддается обычным методам лечения.

В ближайшее время руководство клуба и сам футболист должны решить, когда ему предстоит сделать операцию: сейчас, по окончании чемпионата Италии или после завершения выступлений в Лиге чемпионов.

В сезоне-2019/20 де Лигт провел 35 матчей за «Ювентус» во всех турнирах и забил 3 гола.