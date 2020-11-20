Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Де Лигт вернулся в общую группу игроков «Ювентуса»

13:44
Теги:

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт восстановился после травмы и вернулся в общую группу, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний голландец перенес операцию на плече, из-за чего пропустил больше трех месяцев.

В сезоне-2019/20 Де Лигт провел за «Ювентус» 39 матчей, на его счету 4 гола и 1 результативная передачи.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир