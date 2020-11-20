Де Лигт вернулся в общую группу игроков «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт восстановился после травмы и вернулся в общую группу, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний голландец перенес операцию на плече, из-за чего пропустил больше трех месяцев.

В сезоне-2019/20 Де Лигт провел за «Ювентус» 39 матчей, на его счету 4 гола и 1 результативная передачи.