Де Лигт рассказал о влиянии Роналду и Буффона на его развитие

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал о влиянии одноклубников Джанлуиджи Буффона и Криштиану Роналду на его развитие.

«Я играю за команду, за которую хочу, стараюсь научиться всему. В «Ювентусе» есть опытные ребята, вроде Кьеллини или Бонуччи, но еще тут есть Буффон и Криштиану Роналду. У нас, конечно, разные позиции и характеристики, я не пытаюсь их копировать, но я смотрю на то, что делает Роналду, чтобы постоянно оставаться в форме. Постоянно спрашиваю какие-то советы. Буффон годится мне в отцы, но я не чувствую этого в его поведении, он чувствует себя молодым», — цитирует Goal де Лигта.

Де Лигт перешел в «Ювентус» летом 2019 года. На счету 21-летнего голландца 21 матч без результативных действий в составе «бьяконери» в сезоне-2020/21.