Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Де Лигт получил травму на разминке перед матчем со «Специей»

22:40
Теги:

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт травмировался на разминке перед матчем 25-го тура чемпионата Италии против «Специи», сообщает Sky Sport Italia 2 марта. Голландец должен был выйти в стартовом составе.

Вместе него с первых минут на поле выйдет Джанлука Фработта. О степени серьезности травмы информации пока нет.

Матч «Ювентус» — «Специя» начнется в 22.45 по московскому времени.

Ювентус — Специя

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир