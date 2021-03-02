Де Лигт получил травму на разминке перед матчем со «Специей»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт травмировался на разминке перед матчем 25-го тура чемпионата Италии против «Специи», сообщает Sky Sport Italia 2 марта. Голландец должен был выйти в стартовом составе.

Вместе него с первых минут на поле выйдет Джанлука Фработта. О степени серьезности травмы информации пока нет.

Матч «Ювентус» — «Специя» начнется в 22.45 по московскому времени.