Де Лигт не ожидал, что окажется на скамейке запасных

Защитник «Ювентуса» Маттейс-де Лигт признался, что непопадание в стартовый составе на матч первого тура чемпионата Италии с «Пармой» (1:0) стало для него неожиданностью.

— Конечно, я бы желал сыграть, — цитирует Football Italia защитника. — На тренировках я не получал намеков на то, что останусь на скамейке запасных, это стало для меня неожиданностью.

Конечно, я уважаю решение тренера. Должен быть реалистом, ведь еще адаптируюсь в Италии. Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини долгое время считались лучшими центральными защитниками в мире.

Я должен заработать свое место в стартовом составе в течение сезона Первые пять недель были тяжелыми, но заметил, что становлюсь сильнее. Требования здесь такие же, как в «Аяксе».

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