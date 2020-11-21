Де Лигт и Алекс Сандру вернулись в состав «Ювентуса» перед матчем с «Кальяри»
«Ювентус» опубликовал в Twitter заявку на матч восьмого тура чемпионата Италии против «Кальяри».
В состав вернулись защитники Маттейс де Лигт и Алекс Сандру, которые восстановились после травм. Также из молодежной команды «Юве» был вызван Алессандро Ди Пардо.
Пропустят матч из-за травм защитники Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, а также полузащитник Аарон Рэмси.
Матч «Ювентус» — «Кальяри» начнется в 22.45 по московскому времени.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю