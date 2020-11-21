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Де Лигт и Алекс Сандру вернулись в состав «Ювентуса» перед матчем с «Кальяри»

17:36
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«Ювентус» опубликовал в Twitter заявку на матч восьмого тура чемпионата Италии против «Кальяри».

В состав вернулись защитники Маттейс де Лигт и Алекс Сандру, которые восстановились после травм. Также из молодежной команды «Юве» был вызван Алессандро Ди Пардо.

Пропустят матч из-за травм защитники Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, а также полузащитник Аарон Рэмси.

Матч «Ювентус» — «Кальяри» начнется в 22.45 по московскому времени.

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