Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

Де Лаурентис не исключает возвращение Игуаина в «Наполи»

13:32

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не исключает возвращение в клуб нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, сообщает Corriere dello Sport. Аргентинец со скандалом ушел из «Наполи» в туринскую команду летом 2016 года, с тех пор фанаты неаполитанцев регулярно подвергают форварда обструкции и оскорблениям.

— Мне нет смысла об этом говорить, потому что Анчелотти не спрашивал меня, — - сказал де Лаурентис. — Но если он спросит, я отвечу: «Почему нет?»

В нынешнем сезоне Игуаин провел 8 матчей и забил 3 мяча.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир