Де Лаурентис не исключает возвращение Игуаина в «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не исключает возвращение в клуб нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, сообщает Corriere dello Sport. Аргентинец со скандалом ушел из «Наполи» в туринскую команду летом 2016 года, с тех пор фанаты неаполитанцев регулярно подвергают форварда обструкции и оскорблениям.

— Мне нет смысла об этом говорить, потому что Анчелотти не спрашивал меня, — - сказал де Лаурентис. — Но если он спросит, я отвечу: «Почему нет?»

В нынешнем сезоне Игуаин провел 8 матчей и забил 3 мяча.