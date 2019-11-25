Де Лаурентис хочет оштрафовать игроков «Наполи» на 2,5 миллиона евро

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен оштрафовать игроков команды. Общая сумма штрафа может составить 2,5 миллиона евро. Самый крупный штраф грозит полузащитнику Аллану, который может потерять 200 тысяч, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее Де Лаурентис обязал игроков и тренерский штаб находиться на базе в связи с плохими результатами, однако футболисты после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:1) проигнорировали это указание. Итальянские СМИ сообщали, что одним из инициаторов бунта стал Аллан. Фанаты приняли сторону Де Лаурентиса и ополчились на игроков.

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