Де Кетеларе прокомментировал игру «Милана» в этом сезоне

Полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе оценил игру команды в этом сезоне чемпионата Италии.

«Мы хорошо работаем, это стало возможным в том числе и благодаря прошлому году. Год в Италии — это в любом случае важно для адаптации», — цитирует слова де Кетеларе pianetamilan.it.

После 23 туров серии А «Милан» набрал 49 очков и расположился на 3-м месте в турнирной таблице.