Де Кетеларе может продолжить карьеру в «ПСВ»
Полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе может покинуть команду этим летом, сообщает Triball Football.
По данным источника, в 22-летнем игроке заинтересован ПСВ. Клуб из Эйндховена хочет арендовать полузащитника с правом последующего выкупа.
В минувшем сезоне Де Кетеларе провел 40 матчей и отметился результативной передачей. Его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро. Контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2027 года.
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Лечче
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Дженоа
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|Кальяри
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
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