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Сегодня, 10:28

Де Кетеларе может продолжить карьеру в «ПСВ»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе может покинуть команду этим летом, сообщает Triball Football.

По данным источника, в 22-летнем игроке заинтересован ПСВ. Клуб из Эйндховена хочет арендовать полузащитника с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне Де Кетеларе провел 40 матчей и отметился результативной передачей. Его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро. Контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2027 года.

ФК Милан
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