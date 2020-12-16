Защитник Стефан де Фрай продлит контракт с «Интером», сообщает FC Inter News.

По информации источника, 28-летний голландец подпишет с «нерадзурри» соглашение до конца июня 2025 года. Ранее сообщалось, что футболист отклонил предложение «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2020/21 де Фрай провел 15 матчей за «Интер» и не отличился результативными действиями. Нынешний контракт игрока действует до конца сезона-2022/23.