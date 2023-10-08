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Сегодня, 15:00

Де Дзерби поддержал главного тренера «Ливерпуля» Клоппа в его критике английского судейства

Виктория Кравченко
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Роберто Де Дзерби.
Фото Getty Images

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби поделился мнением по поводу поведения Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль». Тренер раскритиковал судей после матча мерсисайдцев с «Тоттенхэмом» и настаивал на переигровке.

«Клопп прав, и я могу понять его. За время своего пребывания в Англии я много раз чувствовал то же, что и он на прошлой неделе.

Думаю, что в минувшем сезоне мы недосчитались шести-восьми очков из-за судейских ошибок. В этом сезоне, после поражения от «Астон Виллы», мы получили еще одно оправдательное письмо по электронной почте. Но таков путь. Полагаю, что в нынешнем сезоне мы получим еще много электронных писем с извинениями", — цитирует де Дзерби Daily Mail.

В матче АПЛ «шпор» с «Ливерпулем» на 34-й минуте арбитры не засчитали гол Луиса Диаса. После игры PGMOL (компания, отвечающая за работу арбитров в Англии) признала, что решение об отмене гола было ошибочным.

ФК Ливерпуль
Роберто Де Дзерби
Юрген Клопп
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«Монца» обыграла «Салернитану» в 8-м туре серии А
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
5
 Фиорентина 7 4 2 1 15-10 14
6
 Аталанта 7 4 1 2 11-5 13
7
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
8
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
9
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
10
 Фрозиноне 7 2 3 2 9-10 9
11
 Монца 7 2 3 2 5-7 9
12
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
13
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
14
 Верона 7 2 2 3 4-6 8
15
 Рома 7 2 2 3 15-11 8
16
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 7 0 3 4 4-14 3
20
 Кальяри 7 0 2 5 2-12 2
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Эмполи – Удинезе
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Интер – Болонья
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7.10 19:00
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Хвича Кварацхелия

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