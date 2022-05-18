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Сегодня, 06:59

Де Дзерби может сменить Синишу Михайловича на посту главного тренера «Болоньи»

Виктория Кравченко
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Руководство «Болоньи» планирует пригласить на пост главного тренера Роберто де Дзерби, который в скором времени покинет «Шахтер», пишет ITASportPress.

По данным источника, нынешний тренер итальянского Синиша Михайлович клуба может покинуть свой пост из-за проблем со здоровьем. Де Дзерби готов занять его место, однако проблемой может стать его высокие запросы. Он хочет получать не меньше 2 миллионов евро в год.

«Болонья» набрала в чемпионате Италии 43 очка и расположилась на 13-й позиции. Синиша Михайлович занимает свой пост в «Болоньи» с 2019 года.

Синиша Михайлович
ФК Болонья
Роберто Де Дзерби
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