6 августа, 13:58

Де Брейне сравнил футбол Конте и Гвардиолы

Алина Савинова

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брейне сравнил подходы к работе главного тренера команды Антонио Конте и Хосепа Гвардиолы, возглавляющего «Манчестер Сити».

34-летний футболист с 2015 года выступал за «горожан», а этим летом заключил контракт с итальянским клубом.

«Я бы сказал, что это два разных подхода к игре: Хосеп, пожалуй, немного больше сосредоточен на контроле мяча и владении им, в то время как для Конте свойственна более структурированная игра, он уделяет больше внимания ментальности. Хосеп больше работает над зональной игрой. Есть несколько различий, но у каждого тренера свои принципы и характерные черты», — приводит Goal слова Де Брейне.

Конте возглавляет «Наполи» с 2024 года. Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года.

Защитник «Ромы» Манчини: «Моуринью дал нам харизму и уверенность»

Модрич: «Милан» — одна из лучших команд мира, поэтому посредственный сезон недопустим»
