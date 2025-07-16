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16 июля 2025, 03:58

Де Брейне будет играть за «Наполи» под номером 11

Евгений Козинов
Корреспондент

Новичок «Наполи» Кевин де Брейне будет выступать за новую команду под номером 11, написал в соцсети X журналист Маттео Моретто.

Ранее в СМИ появились фотографии с тренировки неаполитанцев, на которой 33-летний бельгиец в футболке с номером 10. Десятку «Наполи» вывел из обращения в 2000 году в честь Диего Марадоны.

Де Брейне перешел в итальянский клуб этим летом на правах свободного агента после десяти лет в «Манчестер Сити». Бельгиец сыграл 421 матч за «Сити», забил 108 голов и сделал 177 голевых передач.

Райан Шерки и&nbsp;Тиджани Рейндерс.Стать новым Де Брейне не может ни один игрок в мире. Поэтому «Манчестер Сити» заменил его двумя
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Кевин Де Брейне
Футбол
ФК Наполи
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