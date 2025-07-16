Де Брейне будет играть за «Наполи» под номером 11

Новичок «Наполи» Кевин де Брейне будет выступать за новую команду под номером 11, написал в соцсети X журналист Маттео Моретто.

Ранее в СМИ появились фотографии с тренировки неаполитанцев, на которой 33-летний бельгиец в футболке с номером 10. Десятку «Наполи» вывел из обращения в 2000 году в честь Диего Марадоны.

Де Брейне перешел в итальянский клуб этим летом на правах свободного агента после десяти лет в «Манчестер Сити». Бельгиец сыграл 421 матч за «Сити», забил 108 голов и сделал 177 голевых передач.