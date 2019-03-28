"Даже болельщики этого хотели". Ругани - о продлении контракта с "Ювентусом"

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани заявил, что был счастлив продлить контракт с клубом. Новое соглашение с 24-летним итальянцем рассчитано до 2023 года.

- Это по-настоящему важный день, - приводит слова Ругани официальный сайт "Ювентуса". - Я очень счастлив. Продление контракта было моей мечтой, тем, для чего я каждый день работал. Самое главное, что даже фанаты хотели, чтобы это произошло.

Ругани выступает за "Ювентус" с 2015 года. В составе "бьянконери" он трижды выигрывал чемпионат Италии, три раза - Кубок Италии и дважды - Суперкубок этой страны.

В текущем сезоне Ругани провел 14 матчей за "Ювентус" и забил 2 гола.

Все о чемпионате Италии - здесь