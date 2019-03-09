Давиде Никола: "Удинезе" мог сделать гораздо больше в матче с "Ювентусом"

Главный тренер "Удинезе" Давиде Никола после поражения от "Ювентуса" в 27-м туре чемпионата Италии (1:4) указал на ошибки своей команды. По его мнению, "зебры" могли сыграть гораздо лучше.

- Вызывает разочарование тот факт, что мы могли сделать гораздо больше, - цитирует Sky Sport Italia Николу. - Мы были не очень хорошо организованы, были слишком наивны, плохо читали ситуации, были недостаточно агрессивны и слишком много пропустили. Тем не менее, команда сохраняла бдительность и добилась гола. Теперь мы должны попытаться продолжить работу над теми немногими позитивными моментами, которые мы видели сегодня, и попытаться улучшить их. Я чувствую, что моей команде больше всего не хватает равновесия. Пытаюсь найти ключ к решению этой проблемы.