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Давиде Никола станет новым главным тренером «Торино»

21:57
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Бывший главный тренер «Дженоа» Давиде Никола возглавит «Торино». Он уже расторг контракт с клубом из Генуи, который покинул после сезона-2019/20, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В «Торино» он заменит Марко Джампаоло. Контракт Николы будет рассчитан на полгода с возможностью продления еще на сезон.

После 18 матчей «Торино» набрал 13 очков и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета.

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