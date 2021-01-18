Давиде Никола станет новым главным тренером «Торино»

Бывший главный тренер «Дженоа» Давиде Никола возглавит «Торино». Он уже расторг контракт с клубом из Генуи, который покинул после сезона-2019/20, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В «Торино» он заменит Марко Джампаоло. Контракт Николы будет рассчитан на полгода с возможностью продления еще на сезон.

После 18 матчей «Торино» набрал 13 очков и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета.